Rabona di Lamela | ma Mou s' arrende | derby all' Arsenal Lo United piega il West Ham

Advertising

DiMarzio : #PremierLeague, #ARSTOT | #Lamela segna (di nuovo) di rabona - angelomangiante : Coco #Lamela MAMMA MIA !!! ???? - Scarfac57110943 : RT @francGuerrieri: Erik #Lamela nel derby di Londra la mette così. Di rabona ?? - edoar88 : RT @pizzigo: De rabona: Lamela. Erede assoluto del Bichi Borghi - mau_pado : RT @EvaAProvenzano: Ora che ho finito di lavare i piatti ho visto il gol di rabona di #Lamela. -

Ultime Notizie dalla rete : Rabona Lamela

La meraviglia di una, un rigore discutibile, un'espulsione, due pali, una traversa, tre gol, un'esclusione eccellente per ragioni disciplinari: non è mancato nulla nel derby numero 203 tra Arsenal e Tottenham. ...Non è bastato agli Spurs per vincere il derby con l'Arsenal, ma il gol disegnato da Eriknella 28giornata di Premier League rimarrà nella memoria di tutti gli amanti del calcio. Un colpo da biliardo, delizioso, che conferma l'attitudine del 'Coco' a stupire ...Non e' bastato agli Spurs per vincere il derby con l'Arsenal, ma il gol di rabona segnato da Erik Lamela nella 28 giornata di Premier League rimarra' ...Non è bastato agli Spurs per vincere il derby con l'Arsenal, ma il gol di rabona segnato da Erik Lamela nella 28^ giornata di Premier League rimarrà nella memoria di tutti gli amanti del calcio. (ANSA ...