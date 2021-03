Quelli che il calcio, gli ospiti del 14 marzo 2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Il 14 marzo 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la diciottesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella diciottesima puntata, Luca Bizzarri sfiderà un titano dello sport, il campione della palla ovale Martin Castrogiovanni in una prova rugbistica che desterà non poche preoccupazioni negli altri due conduttori. In loro compagnia i comici Francesco Paolantoni e Dario Vergassola, quest’ultimo reduce dalle fatiche del suo ultimo libro, “Storie vere di un mondo immaginario”. Seguiranno con ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 14 marzo 2021) Il 14, alle 14:00 su Raidue, va in onda la diciottesima puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella diciottesima puntata, Luca Bizzarri sfiderà un titano dello sport, il campione della palla ovale Martin Castrogiovanni in una prova rugbistica che desterà non poche preoccupazioni negli altri due conduttori. In loro compagnia i comici Francesco Paolantoni e Dario Vergassola, quest’ultimo reduce dalle fatiche del suo ultimo libro, “Storie vere di un mondo immaginario”. Seguiranno con ...

