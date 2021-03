Quanto il sale fa male alla salute (Di domenica 14 marzo 2021) Troppo sale fa male alla salute. Questo si sapeva da tempo, ma uno studio internazionale ha dimostrato che anche delle piccole quantità assunte ogni giorno possono influire sulla pressione sanguigna delle persone. Lo dimostra una ricerca coordinata dal Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore). Lo studio è il frutto di tre anni di lavoro, e ha visto l’applicazione di una nuova metodologia statistica – chiamata “one-stage meta-analysis” – che ha permesso di individuare le conseguenze dell’assunzione di sale, e specificatamente di sodio, sui livelli di pressione arteriosa sia nei normotesi che negli ipertesi. I dati sono stati pubblicati sulla rivista internazionale di medicina cardiovascolare “Circulation”. “Le analisi ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 marzo 2021) Troppofa. Questo si sapeva da tempo, ma uno studio internazionale ha dimostrato che anche delle piccole quantità assunte ogni giorno possono influire sulla pressione sanguigna delle persone. Lo dimostra una ricerca coordinata dal Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore). Lo studio è il frutto di tre anni di lavoro, e ha visto l’applicazione di una nuova metodologia statistica – chiamata “one-stage meta-analysis” – che ha permesso di individuare le conseguenze dell’assunzione di, e specificatamente di sodio, sui livelli di pressione arteriosa sia nei normotesi che negli ipertesi. I dati sono stati pubblicati sulla rivista internazionale di medicina cardiovascolare “Circulation”. “Le analisi ...

