Quando l'arte fa riflettere su noi e il Covid: un video originale per celebrare l'artista internazionale Santiago Ribeiro (Di domenica 14 marzo 2021) L'Arte può essere divulgata in modo originale e divertente soprattutto in questo periodo così complicato. La tecnologia è fondamentale e in tal senso, tre italiani hanno deciso di promuovere l'arte surrealista di Santiago Ribeiro attraverso un video che spinge a guardare in modo diverso quello che sta accadendo riflettendo su tematiche fondamentali quali il significato dell'inconscio e il ruolo delle pulsioni Quando ci trova private della propria libertà e delle proprie abitudini.

