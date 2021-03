Quale futuro per Cristiano Ronaldo? José Fonte lo chiama al… Lille (Di domenica 14 marzo 2021) L'eliminazione dalla Champions League, le tante critiche e infine il messaggio sui social. Sono ore complesse per Cristiano Ronaldo, il cui futuro resta in bilico. Si parla di addio alla Juventus con diverse pretendenti che potrebbero farsi avanti. Ritorno al Real Madrid, oppure al Manchester United. Pista Psg o... Lille. Ebbene sì perché il suo connazionale José Fonte, tra vedere e non vedere, una mezza proposta con tanto di invito al connazionale l'ha fatta.José Fonte "invita" Cristiano Ronaldo al Lillecaption id="attachment 1107731" align="alignnone" width="1024" José Fonte Cristiano Ronaldo (getty images)/captionIntervistato dal ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) L'eliminazione dalla Champions League, le tante critiche e infine il messaggio sui social. Sono ore complesse per, il cuiresta in bilico. Si parla di addio alla Juventus con diverse pretendenti che potrebbero farsi avanti. Ritorno al Real Madrid, oppure al Manchester United. Pista Psg o.... Ebbene sì perché il suo connazionale, tra vedere e non vedere, una mezza proposta con tanto di invito al connazionale l'ha fatta."invita"alcaption id="attachment 1107731" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionIntervistato dal ...

