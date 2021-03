Puglia rossa. Cosa si può fare? Ecco i dettagli (Di domenica 14 marzo 2021) Da domani, fino a Pasqua, la Puglia sarà zona rossa. Sulla scia dello scorso anno, ritorneremo in lockdown totale con l’obbligo di rispettare rigide regole che, se infrante, possono prevedere sanzioni abbastanza elevate. Puglia rossa. Cosa succederà da domani 15 marzo? Ci si prepara al “tutto chiuso” che durerà fino a Pasqua. Il 4 e 5 aprile il lockdown totale interesserà l’intera nazione. Vediamo nello specifico come comportarci da domani SPOSTAMENTISono vietati gli spostamenti, anche all’interno dello stesso comune, salvo comprovate esigenze di necessità, di salute o lavorative, previa autocertificazione che torna obbligatoria. RISTORANTI E BARI bar saranno aperti per asporto fino alle 18.00I ristoranti saranno chiusi e sarà consentito solo asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 14 marzo 2021) Da domani, fino a Pasqua, lasarà zona. Sulla scia dello scorso anno, ritorneremo in lockdown totale con l’obbligo di rispettare rigide regole che, se infrante, possono prevedere sanzioni abbastanza elevate.succederà da domani 15 marzo? Ci si prepara al “tutto chiuso” che durerà fino a Pasqua. Il 4 e 5 aprile il lockdown totale interesserà l’intera nazione. Vediamo nello specifico come comportarci da domani SPOSTAMENTISono vietati gli spostamenti, anche all’interno dello stesso comune, salvo comprovate esigenze di necessità, di salute o lavorative, previa autocertificazione che torna obbligatoria. RISTORANTI E BARI bar saranno aperti per asporto fino alle 18.00I ristoranti saranno chiusi e sarà consentito solo asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio ...

