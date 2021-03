Prima Pagina, Tuttosport: “Ringhio Milan. Ronaldo si ribella alle critiche. Inter da fuga” (Di domenica 14 marzo 2021) "Ringhio Milan".Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna di 'Tuttosport'. "Stasera il big match col Napoli di Gattuso: è uno spareggio Champions. Pioli: 'Ho una squadra di leader'. 'I campioni non si spezzano'. Oggi Cagliari-Juve, Ronaldo si ribella alle critiche e al disfattismo: 'Lottiamo per scudetto e Coppa Italia'. Inter da fuga. 'Un Toro sfacciato'. Nicola chiede una prova d'orgoglio contro la capolista. Conte (in tribuna) chiede l'8a vittoria di fila per l'allungo". Leggi su mediagol (Di domenica 14 marzo 2021) "".Apre così ladell'edizione odierna di ''. "Stasera il big match col Napoli di Gattuso: è uno spareggio Champions. Pioli: 'Ho una squadra di leader'. 'I campioni non si spezzano'. Oggi Cagliari-Juve,sie al disfattismo: 'Lottiamo per scudetto e Coppa Italia'.da. 'Un Toro sfacciato'. Nicola chiede una prova d'orgoglio contro la capolista. Conte (in tribuna) chiede l'8a vittoria di fila per l'allungo".

Advertising

fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Tutti chiusi in casa e niente domande [LEGGI - repubblica : A chi critica il titolo di oggi: la nostra opinione è nell'editoriale in prima pagina di @lucafraioli2, totale fidu… - Avvenire_Nei : La prima pagina di oggi - ILOVEPACALCIO : Prima pagina Giornale di Sicilia: '#Floriano-gol regala sprint al #Palermo. Vaccini e colori, solo proteste' - stefano_zanone : RT @francescatotolo: Panico in redazione a #Repubblica: oggi, il rapporto tra nuovi positivi e tamponi è 'solo' del 5,7%, dato più basso de… -