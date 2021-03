Prima del lockdown, spazio alla movida (Di domenica 14 marzo 2021) Piazze e ritrovi presi d'assalto, shopping e aperitivi. Ieri sera scene da un venerdì qualunque Prima della ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 marzo 2021) Piazze e ritrovi presi d'assalto, shopping e aperitivi. Ieri sera scene da un venerdì qualunquedella ...

Ultime Notizie dalla rete : Prima del AstraZeneca: paura in polizia e molti cancellano la prenotazione ... 'Molti degli agenti che non hanno ancora ricevuto la prima dose ma anche quelli che già l'hanno ... Lo sfogo del segretario generale del SAP si unisce a quello dell'agente di stanza a Trieste e ...

In rosso 11 Regioni, rianimazioni a rischio caos ... con un aumento del 43,02 per cento. Se si tiene conto soltanto della progressione delle ultime due ... che risale al 3 aprile scorso, nel cuore della prima ondata (4.068) verrebbe superato nel giro di ...

Tutti in giro prima del nuovo 'lockdown' AGI - Agenzia Italia Pharm2Farm: una mascherina rivoluzionaria uccide il 99,9% del Covid-19 al contatto Una nuova mascherina antivirale che uccide il 99,9% del Covid-19 nei primi cinque minuti di contatto è stata lanciata oggi. Il dispositivo offre un li ...

REPLY: Una nuova spinta verso la digitalizzazione del settore F&B (Food and Beverage) La pandemia ha fatto da catalizzatore nel processo di digitalizzazione dell’industria alimentare e delle bevande (F&B) e sta offrendo alle aziende ...

