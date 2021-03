Prezzi da 42.100€ per Citroën C5 Aircross Hybrid plug-in (Di domenica 14 marzo 2021) C5 Aircross Hybrid plug-in è il primo prodotto del processo di elettrificazione di Citroën, che vuole proporre un’offerta elettrificata sul 100% della gamma entro il 2025. Con questa versione il SUV francese entra in una nuova fase del programma Citroën Advanced Comfort; il modello di punta in gamma offre infatti un’esperienza di mobilità estesa con una grande versatilità di utilizzo: il piacere della guida in modalità elettrica per i tragitti quotidiani grazie ad un’autonomia fino a 55 km che permette l’accesso alle zone a traffico limitato si unisce alla libertà di guidare in modalità termica in qualsiasi momento per i tragitti più lunghi. C5 Aircross Hybrid plug-in è un SUV (Silent Urban Vehicle) che affronta quotidianamente i tragitti urbani nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) C5-in è il primo prodotto del processo di elettrificazione di, che vuole proporre un’offerta elettrificata sul 100% della gamma entro il 2025. Con questa versione il SUV francese entra in una nuova fase del programmaAdvanced Comfort; il modello di punta in gamma offre infatti un’esperienza di mobilità estesa con una grande versatilità di utilizzo: il piacere della guida in modalità elettrica per i tragitti quotidiani grazie ad un’autonomia fino a 55 km che permette l’accesso alle zone a traffico limitato si unisce alla libertà di guidare in modalità termica in qualsiasi momento per i tragitti più lunghi. C5-in è un SUV (Silent Urban Vehicle) che affronta quotidianamente i tragitti urbani nel ...

