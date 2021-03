Previsioni meteo 14 marzo | maltempo al Centro

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 14 marzo 2021) Ledi oggi, domenica 142021: perturbazione in arrivo sull’Italia accompagnata da aria fredda, temperature in calo e neve sull’Appennino a quote collinari Le condizionisull’Italia si caratterizzano per un graduale peggioramento nella giornata di oggi, quando una perturbazione raggiungerà la Penisola. L’aria fredda presente in quota determinerà un brusco calo… L'articolo Corriere Nazionale.