Premier League | Manchester United-West Ham | probabili formazioni

Manchester United–West Ham è uno dei match più interessanti della ventottesima giornata della Premier League, in programma questa sera alle 20:15. I red devils sono reduci da una striscia di dieci risultati utili consecutivi in campionato, con l'ultima sfida che ha visto i ragazzi di Solskjaer vincere contro la capolista Manchester City. La distanza da Guardiola è però abbastanza proibitiva, con ben 17 punti di differenza nonostante le due gare in meno di Rashford e compagni. Il West Ham, una delle sorprese di questa Premier League, sogna la Champions League, obiettivo per adesso alla portata visti i soli 3 punti dal quarto posto e le due partite in meno. L'ultima uscita degli hammers è stata un ottimo successo sul ...

