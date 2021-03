Premier League 2020/2021: il Manchester United batte il West Ham e pensa al Milan (Di domenica 14 marzo 2021) La ventottesima giornata della Premier League 2020/2021 ha proposto Manchester United-West Ham, incontro d’alta classifica terminato 1-0. Sul palcoscenico dell’Old Trafford, i Red Devils hanno conquistato un successo importante, utile a blindare il proprio posizionamento in zona Champions League. A decidere la contesa è stato uno sfortunato autogol di Dawson, esperto centrale difensivo, autore di una deviazione fatale su calcio d’angolo di Bruno Fernandes, che ha beffato un incolpevole Fabianski. Tra le buone notizie per Solskjaer, oltre all’ottenimento dei 3 punti, vi è il ritorno in campo di Rashford, dopo l’assenza in Europa League. L’esterno d’attacco inglese ha giocato un’ottima partita e sarà una freccia importante per ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) La ventottesima giornata dellaha propostoHam, incontro d’alta classifica terminato 1-0. Sul palcoscenico dell’Old Trafford, i Red Devils hanno conquistato un successo importante, utile a blindare il proprio posizionamento in zona Champions. A decidere la contesa è stato uno sfortunato autogol di Dawson, esperto centrale difensivo, autore di una deviazione fatale su calcio d’angolo di Bruno Fernandes, che ha beffato un incolpevole Fabianski. Tra le buone notizie per Solskjaer, oltre all’ottenimento dei 3 punti, vi è il ritorno in campo di Rashford, dopo l’assenza in Europa. L’esterno d’attacco inglese ha giocato un’ottima partita e sarà una freccia importante per ...

