Premier League 2020 2021 | il Brighton batte 1-2 il Southampton e stacca la zona retrocessione

(Di domenica 14 marzo 2021) Colpo esterno del, che trova un’importantissima vittoria in casa del. Al St. Mary’s Stadium, i “seagulls” si impongono con il risultato di 1-2. Il risultato si sblocca già al 16?, quando capitan Dunk porta avanti gli ospiti con un colpo di testa sul calcio d’angolo di Gross, trovando il suo terzo gol stagionale. Ilperò trova il pareggio dopo pochi minuti, con la conclusione potente di Adams dopo che la difesa delnon è riuscita a spazzare: 1-1 al 27?. Il gol vittoria arriva al 56?, dopo una bella azione rifinita da Lallana e Welbeck: è proprio l’ex Arsenal ad appoggiare la palla a Trossard, che insacca per l’1-2. Si conclude così quindi una partita piacevole e molto equilibrata. Con questa vittoria, ilcompie un balzo in avanti importante, portandosi ...

