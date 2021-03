Premier League 2020/2021, Arsenal batte Tottenham: Odegaard e Lacazette rispondono alla magia di Lamela (Di domenica 14 marzo 2021) E’ l’Arsenal la squadra vincitrice del North London Derby. I gunners hanno sconfitto i rivali cittadini del Tottenham nel match valevole per la ventottesima giornata di Premier League 2020/2021. Successo in rimonta per gli uomini di Arteta, che sono andati in svantaggio al 33? nonostante un’ottima partenza caratterizzata da una traversa colpita da Smith Rowe. HIGHLIGHTS E GOL DEL MATCH Il Tottenham ha infatti sbloccato la gara grazie ad un capolavoro del ‘Coco’ Lamela, subentrato al posto di Son, il quale si è inventato una rabona splendida. L’Arsenal ha però trovato il pareggio prima dello scadere del primo tempo. Dopo aver colpito un altro legno con Cedric, a firmare il pari per i gunners è stato Odegaard, capace di ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) E’ l’la squadra vincitrice del North London Derby. I gunners hanno sconfitto i rivali cittadini delnel match valevole per la ventottesima giornata di. Successo in rimonta per gli uomini di Arteta, che sono andati in svantaggio al 33? nonostante un’ottima partenza caratterizzata da una traversa colpita da Smith Rowe. HIGHLIGHTS E GOL DEL MATCH Ilha infatti sbloccato la gara grazie ad un capolavoro del ‘Coco’, subentrato al posto di Son, il quale si è inventato una rabona splendida. L’ha però trovato il pareggio prima dello scadere del primo tempo. Dopo aver colpito un altro legno con Cedric, a firmare il pari per i gunners è stato, capace di ...

DiMarzio : #PremierLeague, #ARSTOT | #Lamela segna (di nuovo) di rabona - concotterill : HAHAHAHAHHAHAHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHHJHHHAHAHHAHHHAJAJAHAJAHAHHAAHHAHAHAH WENGER STILL HAS MORE PREMIER LEAGUE WINS THAN A CERTAIN CLUB - infobetting : Manchester United-West Ham (domenica, ore 20:15): formazioni ufficiali, quote, - jeanzinho_6 : RT @SkySport: ARSENAL-TOTTENHAM 2-1 Risultato finale ? ? #Lamela (33') ? #Odegaard (44') ? rig. #Lacazette (64') ? Premier League - 28^ gio… - SkySport : ARSENAL-TOTTENHAM 2-1 Risultato finale ? ? #Lamela (33') ? #Odegaard (44') ? rig. #Lacazette (64') ? Premier League… -