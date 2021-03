**Più Europa: lite sul Congresso, Bonino e Della Vedova lasciano** (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Da molti mesi l'Assemblea di Più Europa non riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il prossimo Congresso, che lo Statuto prevede che si svolga ogni due anni. C'è stata, nelle diverse sessioni dell'assemblea degli scorsi mesi, un'escalation di tensione interna che ha portato oggi Emma Bonino ad annunciare in queste condizioni il suo abbandono del partito". Lo scrive Benedetto Della Vedova sul suo profilo Facebook. "È un'escalation che sento il dovere di interrompere, consentendo che la parola torni ai nostri iscritti il più presto possibile. Rassegnerò quindi le mie dimissioni da Segretario, atto che prevede automaticamente la convocazione di un nuovo Congresso entro tre mesi", dice Della Vedova. "Il partito è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Da molti mesi l'Assemblea di Piùnon riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il prossimo, che lo Statuto prevede che si svolga ogni due anni. C'è stata, nelle diverse sessioni dell'assemblea degli scorsi mesi, un'escalation di tensione interna che ha portato oggi Emmaad annunciare in queste condizioni il suo abbandono del partito". Lo scrive Benedettosul suo profilo Facebook. "È un'escalation che sento il dovere di interrompere, consentendo che la parola torni ai nostri iscritti il più presto possibile. Rassegnerò quindi le mie dimissioni da Segretario, atto che prevede automaticamente la convocazione di un nuovoentro tre mesi", dice. "Il partito è ...

