Pirlo sul rinvio di Juventus-Napoli | “Capisco la Roma | ma se le società sono d’accordo…”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha riservato un momento della conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari per commentare le delle polemiche sollevate dalla Roma dopo il nuovo rinvio della partita col Napoli da recuperare. "Noi eravamo pronti per giocare, poi c'è stato l'accordo tra le squadre. Capisco la provocazione della Roma per le loro esigenze, però se due società e la Lega si mettono d'accordo non vedo grossi problemi", ha affermato il tecnico.

