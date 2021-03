Piano vaccino, Figliuolo: “Basta dosi sprecate, vaccinare chi passa” (Di domenica 14 marzo 2021) “Dobbiamo accelerare” e, se serve, arrivare a vaccinare chiunque passi. Il generale alpino Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, a Che tempo che fa illustra gli obiettivi della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. “Dobbiamo andare a regime con 500.000 vaccinazioni al giorno per arrivare a fine settembre con l’80% degli italiani vaccinati. Più vaccini, più personale, più vaccinatori, più centri dove vaccinare”, dice. “Per la fine del mese arriveremo intorno a 15 milioni, nel prossimo trimestre 52 e in quello dopo 84. C’è stata una forte azione del presidente Draghi su tutte le case farmaceutiche, io ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ci sono stati problemi e probabilmente ce ne saranno in futuro, ma avremo un’arma in più: il vaccino Johnson&Johnson, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) “Dobbiamo accelerare” e, se serve, arrivare achiunque passi. Il generale alpino Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, a Che tempo che fa illustra gli obiettivi della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. “Dobbiamo andare a regime con 500.000 vaccinazioni al giorno per arrivare a fine settembre con l’80% degli italiani vaccinati. Più vaccini, più personale, più vaccinatori, più centri dove”, dice. “Per la fine del mese arriveremo intorno a 15 milioni, nel prossimo trimestre 52 e in quello dopo 84. C’è stata una forte azione del presidente Draghi su tutte le case farmaceutiche, io ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ci sono stati problemi e probabilmente ce ne saranno in futuro, ma avremo un’arma in più: ilJohnson&Johnson, ...

