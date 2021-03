Piano vaccini | la preoccupazione dei medici di base | «Sui pazienti fragili c’è il rischio di una giungla delle priorità» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di domenica 14 marzo 2021) Il nuovovaccinale di Mario Draghi proverà a dare una svolta alla difficile lotta del Paese contro il Covid-19. Insieme ai dettagli logistici di hub, personale medico e ritmo di somministrazione, il ministero della Salute ha deciso per una nuova classificazione dinelle vaccinazioni. Dopo over 80, docenti e forze dell’ordine, ora si procederà in ordine anagrafico decrescente. Unica eccezione da dover rispettare sarà quella per i soggetti definiti “estremamente vulnerabili”, distinti secondo il nuovodalla categoria dei “vulnerabili”. Questi ultimi invece perderanno ladi cui godevano nelvaccinale precedente slittando dopo le fasce 79-70 e 69-60. Open ha già fatto chiarezza sulle patologie prese in considerazione sia per gli “estremamente vulnerabili” che per i soli ...