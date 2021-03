"Perché non ci sono rischi". I virologi 'assolvono' il vaccino AstraZeneca (Di domenica 14 marzo 2021) Alessandro Ferro AstraZeneca nell'occhio del ciclone. Ma la scienza rassicura: "C'è differenza tra correlazione temporale e causale" Da alcuni giorni non si parla d'altro: da un lato il vaccino AstraZeneca e dall'altro le reazioni avverse che fanno temere (fino a quando non avremo risposte dall'autopsia) addirittura per la morte di due militari in Sicilia. Danimarca, Norvegia e nelle ultimissime ore l'Irlanda ne hanno sospeso temporaneamente la somministrazione dopo i casi di coaguli nel sangue. Proviamo a fare chiarezza Insomma, inutile negare che sia un gran casino nel bel mezzo della campagna vaccinale anti-Covid che subirà, nei prossimi giorni, finalmente quell'impennata (500mila vaccini al giorno l'obiettivo del Commissario Figliuolo) necessaria per mettere alle strette il virus e in sicurezza la maggior parte ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Alessandro Ferronell'occhio del ciclone. Ma la scienza rassicura: "C'è differenza tra correlazione temporale e causale" Da alcuni giorni non si parla d'altro: da un lato ile dall'altro le reazioni avverse che fanno temere (fino a quando non avremo risposte dall'autopsia) addirittura per la morte di due militari in Sicilia. Danimarca, Norvegia e nelle ultimissime ore l'Irlanda ne hanno sospeso temporaneamente la somministrazione dopo i casi di coaguli nel sangue. Proviamo a fare chiarezza Insomma, inutile negare che sia un gran casino nel bel mezzo della campagna vaccinale anti-Covid che subirà, nei prossimi giorni, finalmente quell'impennata (500mila vaccini al giorno l'obiettivo del Commissario Figliuolo) necessaria per mettere alle strette il virus e in sicurezza la maggior parte ...

ZZiliani : Roma-Napoli è in programma domenica 21 e per la Roma un rinvio a lunedì, visto che giovedi 18 gioca in Ucraina, sar… - RobertoBurioni : Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici ripor… - amnestyitalia : Oggi #14marzo sono 3 anni senza Marielle Franco, uccisa perché le sue battaglie in difesa dei più deboli 'davano fa… - LILtestadicazzo : @LKinoshi Ma col Porto? Ragazzi a me quella partita mi ha fatto più male di Cardiff non so il perché - AlePerugini : @DebAttanasio Capisco, da iscritto mi farebbe piacere saperlo, non per fare liste di proscrizione ma perché lo stes… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Pd: l'Ulivo 2.0 di Letta, dem motore coalizione e obiettivo vittoria 2023/Adnkronos (3) 'Ho vissuto con una nuova generazione, mi hanno insegnato tanto e parafrasando don Mazzolari mi sento di dire che questo non deve essere il partito che parla dei giovani ma che fa parlare i giovani, ...

Vaccini: Ue, Pfizer produce di più, centreremo obiettivi "La buona notizia è che comunque non saremo in ritardo con il nostro programma nel primo trimestre" perché "Pfizer sta producendo di più, molto di più del previsto, e ci darà di più", ha aggiunto. .

