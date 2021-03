Pelè si congratula con Ronaldo: “Complimenti per aver superato il mio record” (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo il post di Cristiano Ronaldo che festeggia il suo 750° gol e il sorpasso a Pelè come numero di gol ufficiali fatti, arrivano i Complimenti della leggenda brasiliana sui social. Pelè si è congratulato con Ronaldo e il percorso che sta facendo: “Cristiano, che bel percorso stai facendo! Ti ammiro molto e questo non è un segreto per nessuno. congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni”. @Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo il post di Cristianoche festeggia il suo 750° gol e il sorpasso acome numero di gol ufficiali fatti, arrivano idella leggenda brasiliana sui social.si èto cone il percorso che sta facendo: “Cristiano, che bel percorso stai facendo! Ti ammiro molto e questo non è un segreto per nessuno.zioni perbattuto il miodi gol nelle partite ufficiali. Lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni”. @Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meue de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua ...

Advertising

TV7Benevento : Ronaldo: 'Ho battuto il record di Pelé'. E O rei si congratula... - fisco24_info : Ronaldo: 'Ho battuto il record di Pelé'. E O rei si congratula: CR7 esulta per il primato di gol dopo la tripletta… - Adnkronos : #Ronaldo: 'Ho battuto il record di Pelé'. E O rei si congratula - sportface2016 : #Pele si 'arrende' e si congratula con #Ronaldo per il record di gol: il messaggio del brasiliano sui social per l'… -