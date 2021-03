Advertising

TV7Benevento : Pd: Meloni, 'buon lavoro a Letta, da Fdi sempre rispetto avversari'... - lia_meloni : @GiuseppeConteIT @EnricoLetta Buon lavoro e buona domenica ad entrambi!!!?????????? - Avvgrimaldi : @d_ringhio @osva_o @GiancarloDeRisi la MELONI quantomeno è coerente. Vabè, ci rinuncio. Statt buon si dice a Napoli! - v_m_a_x_i_m_o : RT @alex_orlowski: Tutta la mia solidarietà ad @AlessiaMorani ed è ora che Giorgia Meloni e Tom Longobardi si prendano le loro responsabili… - Chrid73037734 : RT @alex_orlowski: Tutta la mia solidarietà ad @AlessiaMorani ed è ora che Giorgia Meloni e Tom Longobardi si prendano le loro responsabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni buon

Il Messaggero

... ma 'l'obiettivo sono le politiche del 2023 per essere alternativi alla destra die Salvini'.lavoro anche da Bruxelles al nuovo segretario e al Pd. Teniamocelo stretto'. Così su twitter ...Io ci credo" " "Per essere alternativi alla destra die Salvini dobbiamo costruire e ... A Enrico i migliori auguri dilavoro a servizio del PD e del Paese". Così il ministro Lorenzo Guerini,...Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Buon lavoro al neo segretario del Pd Enrico Letta. Fratelli d'Italia è e rimarrà una forza politica alternativa alla sinistra ma il rispetto per l'avversario costituirà se ...Meloni, consigliera del Pd, chiede spazi per gli studenti, ma l’area è privata e commerciale in base al (vecchio) piano regolatore ...