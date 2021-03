Pd: Marcucci, 'con Letta davvero buona la prima' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Dal primo intervento di Enrico Letta esce il profilo di un Pd più orgoglioso, che si candida ad un maggiore protagonismo insieme al governo Draghi, e rilancia la strada di un nuovo centrosinistra aperto. davvero buona la prima”. Lo dice il capogruppo Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci dopo l'intervento di Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Dal primo intervento di Enricoesce il profilo di un Pd più orgoglioso, che si candida ad un maggiore protagonismo insieme al governo Draghi, e rilancia la strada di un nuovo centrosinistra aperto.la”. Lo dice il capogruppo Pd a palazzo Madama Andreadopo l'intervento di Enrico

