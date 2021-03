Pd, Letta vede la vittoria alle politiche: “L’Italia ci seguirà ancora” (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “Il motivo delle tensioni nel partito è sulla questione: primarie prima o dopo le elezioni? Quando e come si decide chi fa il parlamentare? Ma dietro questa domanda c’è un non detto. Il non detto che c’è dietro questo dibattito è il seguente: ‘Teniamo in vita il governo Draghi più che si può perché tanto è già scritto: quando si andrà al voto con questa destra si perde‘. Non è così. Questo è il ragionamento di chi dice che tanto si perde e quindi dividiamoci quello che avanza. Non è così. Non ho lasciato la mia vita precedente per venire a guidarvi in una sconfitta“, dice Enrico Letta, parlando all’assemblea del Pd. Leggi su dire (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “Il motivo delle tensioni nel partito è sulla questione: primarie prima o dopo le elezioni? Quando e come si decide chi fa il parlamentare? Ma dietro questa domanda c’è un non detto. Il non detto che c’è dietro questo dibattito è il seguente: ‘Teniamo in vita il governo Draghi più che si può perché tanto è già scritto: quando si andrà al voto con questa destra si perde‘. Non è così. Questo è il ragionamento di chi dice che tanto si perde e quindi dividiamoci quello che avanza. Non è così. Non ho lasciato la mia vita precedente per venire a guidarvi in una sconfitta“, dice Enrico Letta, parlando all’assemblea del Pd.

