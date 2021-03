**Pd: Letta, ‘su twitter idee da discutere insieme, domani vademecum su come farlo’** (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Saluto tutte le democratiche e i democratici, le idee che ho esposto all’assemblea del Pd le posterò a breve qui in una serie di tweet e soprattutto le discuteremo insieme nelle prossime 2 settimane. domani pubblicheremo un vademecum su come farlo e poi ci rivedremo in Assemblea!”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Saluto tutte le democratiche e i democratici, leche ho esposto all’assemblea del Pd le posterò a breve qui in una serie di tweet e soprattutto lemonelle prossime 2 settimane.pubblicheremo unsufarlo e poi ci rivedremo in Assemblea!”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

