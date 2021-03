Pd: Letta, ‘se diventiamo partito del potere moriamo’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Noi non dobbiamo essere quelli che sono la ‘protezione civile’ nel senso di considerare che devono per forza andare al governo perché sennò l’Italia sbanda”. Lo ha detto Enrico Letta all’assemblea nazionale dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Noi non dobbiamo essere quelli che sono la ‘protezione civile’ nel senso di considerare che devono per forza andare al governo perché sennò l’Italia sbanda”. Lo ha detto Enricoall’assemblea nazionale dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

gennaromigliore : Col Pd di Letta auspichiamo un confronto senza pregiudiziali. È evidente però che non basta cambiare qualche nome s… - TgLa7 : #Pd: Letta, fallisco se non coinvolgo giovani, ora Universita' Dem Anima e cacciavite: partecipazione e' parola chiave - Agenzia_Ansa : 'Dobbiamo essere il partito dei giovani. Se non riusciremo a coinvolgere i giovani io avrò fallito il mio obiettivo… - lnz425 : RT @matt_2994: Letta ma che cazzo dici, il voto ai 16enni. Passa un pomeriggio su Twitter e dimmi se sta gente deve avere parola sulle sort… - mptuitter : @protandrew @BimbiMeb Temi concreti, ma solo buone intenzioni. Soprattutto temi non scoperti da Letta. Anche se tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘se Pd, Bettini: «Il trauma è stato forte. Ora serve un chiarimento sulla natura del partito» Corriere della Sera