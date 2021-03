**Pd: Letta, 'primo test amministrative, ma obiettivo politiche 2023 con sfida a destre'** (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Io per come ho conosciuto il Pd non sarà mai un piccolo partito marginale o ha l'ambizione di vincere con una coalizione e guidare il Paese o perde la sua ragione di essere. Il primo test saranno le amministrative ma il nostro obiettivo sono le politiche del 2023 per essere l'alternativa alla destra di Meloni e Salvini". Lo dice Enrico Letta all'assemblea nazionale Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Io per come ho conosciuto il Pd non sarà mai un piccolo partito marginale o ha l'ambizione di vincere con una coalizione e guidare il Paese o perde la sua ragione di essere. Ilsaranno lema il nostrosono ledelper essere l'alternativa alla destra di Meloni e Salvini". Lo dice Enricoall'assemblea nazionale Pd.

