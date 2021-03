Pd: Letta, 'non serve nuovo, ennesimo, segretario ma nuovo partito' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Io oggi mi candido a segretario del Pd ma so che non vi serve un nuovo segretario ma un nuovo Pd". Lo dice Enrico Letta all'assemblea nazionale dem. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Io oggi mi candido adel Pd ma so che non viunma unPd". Lo dice Enricoall'assemblea nazionale dem.

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - davidallegranti : Letta non è ancora arrivato e già gli hanno recapitato un doppio buongiorno. Beppe Sala ha aderito ai Verdi Europei… - TizianaFerrario : Letta:'Non sono quello di prima.Porterò con me dei giovani.Non cercherò l'unanimità. Non arrivo con l'idea di vivac… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: 'Progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicalità nei comportamenti tra di noi'. Così Letta all' #AssembleaPD… - alinatede : RT @TgLa7: #Pd: Letta, fallisco se non coinvolgo giovani, ora Universita' Dem Anima e cacciavite: partecipazione e' parola chiave -