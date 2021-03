Pd | Letta | ' il territorio sarà il nostro campo da gioco | siamo diventati partito della Ztl'

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Sui territori dobbiamo riaffermarci come ilprossimità perché essere per la noi la sfida, in tanti momenti ce lodimenticati eildelle Ztl. Ildeve essere inda, in cui va sfidata la Lega". Lo dice Enricoall'assemblea dem annunciando che nella sua segreteria ciun responsabile delle politiche di prossimità.

Il sarà il nostro campo da gioco. Darò a un membro della mia segreteria la ... 'Porrò la parità di genere al centro, problema di tutti' leggi anche Pd, Enrico scioglie riserva: "...annuncerà poi di voler aprire il partito a una nuova generazione, anche dialogando con realtà già esistenti che si occupano di temi concreti dell'agenda, impegnandosi sul del Paese. ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Sui territori dobbiamo riaffermarci come il partito della prossimità perché essere per la noi la sfida, in tanti momenti ce lo siamo dimenticati e siamo diventati il parti ...