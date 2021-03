Pd, Letta eletto segretario: 860 sì, 2 contrari e 4 astenuti (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta torna dopo sette anni nella sede del Pd al Nazareno, dove oggi verrà eletto segretario . "Ho dormito come il principe di Condè", dice citando Alessandro Manzoni per rassicurare chi lo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Enricotorna dopo sette anni nella sede del Pd al Nazareno, dove oggi verrà. "Ho dormito come il principe di Condè", dice citando Alessandro Manzoni per rassicurare chi lo ...

Advertising

repubblica : Pd, oggi l'assemblea in diretta streaming. Enrico Letta sarà eletto segretario: 'Ci sono, riparto dalle sezioni' - repubblica : ?? Pd, Enrico Letta eletto segretario con 860 si', 2 no e 4 astenuti. 'Un grandissimo onore, ce la mettero' tutta' - givagivaz : Non so se questa cosa ha un nome specifico ma le dinamiche sul caso AZ le sto leggendo in alcuni commenti random an… - hele_fr : RT @tempoweb: #IusSoli e #BellaCiao, ecco il #Pd di #Letta. Eletto segretario con 860 sì, 2 no e 4 astenuti #14marzo #zingaretti #Assemblea… - fam_cristiana : Enrico #Letta è stato ufficialmente eletto nuovo segretario del #PD con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti #LettaSegretario -