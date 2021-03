Pd: Letta, 'costruire nuovo centrosinistra su nostra iniziativa e leadership' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e leadership del Pd". Lo dice Enrico Letta all'assemblea nazionale dem. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Noi dobbiamounsudel Pd". Lo dice Enricoall'assemblea nazionale dem.

