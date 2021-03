Pd, l'elezione di Letta segretario: la diretta (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta torna dopo sette anni nella sede del Pd al Nazareno, dove oggi verrà eletto segretario . "Ho dormito come il principe di Condè", dice citando Alessandro Manzoni per rassicurare chi lo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Enricotorna dopo sette anni nella sede del Pd al Nazareno, dove oggi verrà eletto. "Ho dormito come il principe di Condè", dice citando Alessandro Manzoni per rassicurare chi lo ...

Advertising

RaiNews : Enrico Letta va verso l'elezione a segretario e l'intenzione di ripartire dalle sezioni l'ha portato già ieri a far… - shackerato : Dimissioni di Zingaretti, chiamata per acclamazione, no consultazioni iscritti. La modalità di elezione a segretari… - Unomattina : RT @RaiNews: Enrico Letta va verso l'elezione a segretario e l'intenzione di ripartire dalle sezioni l'ha portato già ieri a far visita a s… - WalterTodaro : «Ho dormito come il principe di Condé». Il giovane #Letta cita Alessandro Manzoni per rassicurare chi lo immagina a… - AdornatoAntonio : RT @DomaniGiornale: Smeriglio, ex coordinatore di Piazza Grande: «Mi sono avvicinato al Pd per contribuire all’elezione di Zingaretti. Ora… -