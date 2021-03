Pd, l’Assemblea nazionale decide il nuovo segretario del partito: la diretta (Di domenica 14 marzo 2021) Al via i lavori dell’Assemblea nazionale del partito democratico, chiamata a eleggere il nuovo segretario. Dalle 9.30-10 l’apertura con la presidente Cuppi, che dà conto delle dimissioni di Nicola Zingaretti. Intorno alle 11.45 gli interventi dei candidati, a seguire il voto e il discorso del neo segretario, atteso per le 13.30. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Al via i lavori deldeldemocratico, chiamata a eleggere il. Dalle 9.30-10 l’apertura con la presidente Cuppi, che dà conto delle dimissioni di Nicola Zingaretti. Intorno alle 11.45 gli interventi dei candidati, a seguire il voto e il discorso del neo, atteso per le 13.30. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

