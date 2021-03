Pd | il delegato più giovane | ‘Letta rivoluzionario | sue parole ci rendono felici’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) – "Sono davvero felice non solo di sentire che Letta vorrà ideare ed applicare delle politiche per i giovani per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e le università. Ma soprattutto sono felice di sentire che vorrà dare voce ai giovani per ciò che realmente serve: far sentire il loro peso nella proposta politica". Giovanni Crisanti, 21 anni, il piùall'Assemblea del Pd, mette un deciso 'mi piace' al discorso del neo segretario del Pd davanti all'Assemblea.