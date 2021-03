**Pd: Guerini, ‘come previsto dalle regole ho firmato stamattina candidatura Letta** (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) – “Come previsto dalle nostre regole, ho sottoscritto questa mattina la candidatura di Enrico Letta a segretario nazionale del Partito democratico. A Enrico i migliori auguri di buon lavoro a servizio del PD e del Paese”. Lo dice il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) – “Comenostre, ho sottoscritto questa mattina ladi Enrico Letta a segretario nazionale del Partito democratico. A Enrico i migliori auguri di buon lavoro a servizio del PD e del Paese”. Lo dice il ministro della Difesa Lorenzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

