Pd | Fratoianni | ' costruiamo coalizione pensando all' Italia del futuro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro ad Enrico Letta. Abbiamo davanti del tempo per ricostruire insieme unaprogressista ed ecologista, utile per cambiare il Paese: sono convinto che con un dialogo paziente, rispettoso delle diversità, si possa raccogliere positivamente questa richiesta che emerge da un'disorientata e ferita". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistrana, Nicola. “Ci sono tanti problemi sociali e culturali da risolvere, - prosegue il leader di SI - tante questioni, a partire dalla disoccupazione di milioni di persone, che non possiamo fingere di non vedere: serve il lavoro comune di tante forze diverse per battere la destra, riformare un sistema economico ingiusto, imporre una vera transizione ecologica.” “Letta propone di cominciare dai ...