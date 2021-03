Pd, Enrico Letta eletto segretario “Serve un nuovo partito” (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Assemblea nazionale del Pd ha eletto Enrico Letta segretario del partito. Letta ha ottenuto 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. “Io mi candido segretario ma non vi Serve un nuovo segretario, l'ennesimo, ma un nuovo Pd – ha detto nel suo intervento in assemblea – Io scelgo il Pd io ci sono perchè ritengo che questa sfida sia la sfida essenziale, lo è per l'Italia ma anche per la sfida europea”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Assemblea nazionale del Pd hadelha ottenuto 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. “Io mi candidoma non viun, l'ennesimo, ma unPd – ha detto nel suo intervento in assemblea – Io scelgo il Pd io ci sono perchè ritengo che questa sfida sia la sfida essenziale, lo è per l'Italia ma anche per la sfida europea”.(ITALPRESS).

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta La dad del Pd incorona Enrico Letta segretario Come prima istantanea della segreteria di Enrico Letta si ricorderanno i suoi occhiali, le lenti appannate, mentre cerca di mantenere in equilibrio il cesto in vimini contenente diverse specie di fiori policromi che gli hanno appena regalato ...

Lo ius soli lanciato da Letta divide la maggioranza Draghi Arrivano le reazioni all'intervento di Enrico Letta, neoeletto segretario Pd. Il primo a commentare è Salvini che boccia il passaggio sullo ius soli. Di Maio invece apprezza: 'Insieme sulla transizione ecologica'. Ius soli: Salvini, da ...

Chi è Enrico Letta, l’eterno “enfant prodige” richiamato per guidare il Pd Il Sole 24 ORE Portas (Moderati): Pd non subalterno a M5s "Auguri di buon lavoro al nuovo segretario del Pd Enrico Letta, spero che riesca ad azzerare le correnti e che abbia lo spirito di agevolare le alleanze per le prossime amministrative che non sia suba ...

Pd: Girelli, ‘Letta ha tracciato nostro futuro, discorso da candidato premier’ Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Enrico Letta “oggi non ha parlato solo alla comunità dei democratici, ma all’intero Paese. Ha tracciato una traiettoria di futuro, con un forte richiamo alla coesione gen ...

