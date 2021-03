Pd: Brunetta, 'bene Letta su esigenza rinnovamento Stato per ricostruzione Paese' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Congratulazioni al neosegretario del Pd, Enrico Letta. bene le sue parole sull'esigenza di rinnovamento dello Stato per la ricostruzione del Paese. Insieme al lavoro per una Pubblica amministrazione moderna ed efficiente". Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta commentando la nomina di Letta alla guida del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Congratulazioni al neosegretario del Pd, Enricole sue parole sull'didelloper ladel. Insieme al lavoro per una Pubblica amministrazione moderna ed efficiente". Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renatocommentando la nomina dialla guida del Pd.

