Pd, al via l’Assemblea nazionale. Letta: “Guardiamo alle persone che hanno perso il lavoro” (Di domenica 14 marzo 2021) Assemblea del Pd, apre la presidente Valentina Cuppi. L’unico candidato è Enrico Letta. ROMA – Si è aperta l’Assemblea del Pd che, a meno di clamorose novità dell’ultimo minuto, dovrebbe proclamare Segretario Enrico Letta. L’ex premier, infatti, è l’unico candidato e sarà sostenuto da quasi tutto il partito. L’unica a decidere di non aderire alla raccolta firme per il possibile nuovo leader dei Dem è stata la Base riformista di Luca Lotti e il ministro Lorenzo Guerini. Il discorso di Enrico Letta Prima della sua elezione Enrico Letta si è rivolto all’Assemblea. “Voglio ringraziare Zingaretti con cui continuerò a lavorare. Siamo legati da un rapporto di luna amicizia e sintonia – ha detto l’ex premier, riportato da La Repubblica – un pensiero va ai centomila morti e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021) Assemblea del Pd, apre la presidente Valentina Cuppi. L’unico candidato è Enrico. ROMA – Si è apertadel Pd che, a meno di clamorose novità dell’ultimo minuto, dovrebbe proclamare Segretario Enrico. L’ex premier, infatti, è l’unico candidato e sarà sostenuto da quasi tutto il partito. L’unica a decidere di non aderire alla raccolta firme per il possibile nuovo leader dei Dem è stata la Base riformista di Luca Lotti e il ministro Lorenzo Guerini. Il discorso di EnricoPrima della sua elezione Enricosi è rivolto al. “Voglio ringraziare Zingaretti con cui continuerò a lavorare. Siamo legati da un rapporto di luna amicizia e sintonia – ha detto l’ex premier, riportato da La Repubblica – un pensiero va ai centomila morti e ...

Advertising

pdnetwork : Prende il via l'assemblea nazionale Pd con la relazione introduttiva della presidente @VCuppi. Potete seguirla su… - repubblica : ?? Politica, il giorno di Enrico Letta: al via in diretta streaming l'assemblea che lo eleggera' segretario del Par… - Sen_Pedica : @EnricoLetta L'Assemblea del Pd in diretta: Enrico Letta verso la segreteria - Sen_Pedica : L'Assemblea del Pd in diretta: Enrico Letta verso la segreteria - VIOLA_MARTELLA : RT @eziomauro: Pd, l'assemblea in streaming. Enrico Letta ringrazia Zingaretti: 'Uniti da lunga amicizia. Ora guardiamo agli italiani che h… -

Ultime Notizie dalla rete : via l’Assemblea Il Pd di Zingaretti ‘finge’ di subire l’assedio combinato di Grillo e delle Sardine al Nazareno, in realtà lo voleva Tiscali Notizie