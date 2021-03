Paul Gascoigne all’Isola dei famosi – Il genio | l’alcool | i tentativi di suicidio | la storia del campione che si fa beffe di Eros e Thanatos

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021)ha una sola vita, ma è già morto cento volte. È affogato in ogni pinta di birra che ha ingollato, è collassato su ogni barretta di Mars che ha trangugiato, è evaporato su ogni battuta insensata che ha sputato solo per nascondere la verità. Perché lui ha sempre avuto paura. Del silenzio, di se stesso, di non essere all’altezza degli altri. È stato così fin da quando era piccolo. Un ragazzino strambo che tendeva all’autoisolamento. Un freak che passava ore intere a pensare a cose che gli altri nemmeno percepivano. E socializzare diventa impossibile quando si parlano due linguaggi reciprocamente impenetrabili. Così ogni volta chesi sentiva in difficoltà ecco che interveniva Gazza. Un supereroe senza mantello e con un solo potere: quello di trasformare ogni situazione in pagliacciata, di ridurre un’esistenza in ...