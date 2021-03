Pasqua, la Via crucis di monsignor Ganswein che rimette Gesù al centro (Di domenica 14 marzo 2021) Se Natale è una festa che unisce tutti, al di là delle confessioni religiose e spesso proprio per questo smarrendo il suo significato autentico, Pasqua è un evento che ha sempre diviso. Fu così duemila anni fa in quella più celebre che vide protagonista quel Gesù che i cristiani credono essere il figlio di Dio, morto in croce e risorto dopo tre giorni. Ed è così ancora oggi nel ricordare quell’evento storico che ha dato origine al cristianesimo. L’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI, è voluto tornare proprio alle origini, lì dove tutto è iniziato, sul Golgota dove Gesù diede la vita in croce per la salvezza dell’umanità. Per questo motivo il presule ha rotto il silenzio che lo vedeva protagonista da un po’ di tempo e ha dato alle stampe una sua Via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Se Natale è una festa che unisce tutti, al di là delle confessioni religiose e spesso proprio per questo smarrendo il suo significato autentico,è un evento che ha sempre diviso. Fu così duemila anni fa in quella più celebre che vide protagonista quelche i cristiani credono essere il figlio di Dio, morto in croce e risorto dopo tre giorni. Ed è così ancora oggi nel ricordare quell’evento storico che ha dato origine al cristianesimo. L’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI, è voluto tornare proprio alle origini, lì dove tutto è iniziato, sul Golgota dovediede la vita in croce per la salvezza dell’umanità. Per questo motivo il presule ha rotto il silenzio che lo vedeva protagonista da un po’ di tempo e ha dato alle stampe una sua Via ...

Advertising

FrancescoGrana : Pasqua, la Via crucis di monsignor Ganswein che rimette Gesù al centro - ilfattoblog : Pasqua, la Via crucis di monsignor Ganswein che rimette Gesù al centro - PearSelvi : RT @alessand_mella: #Bonaccini secondo #Repubblica 'Misure restrittive oggi per salvare l'estate'. Dove ho già sentito questa presa in giro… - Cri_Giordano : Per la Germania, Maiorca non è più meta a rischio (e tutte le Baleari). Le vacanze di Pasqua sono salve. I tour ope… - KyokanSalerno : RT @Prof_WEB: Subito dopo Pasqua i contagi diminuiranno e ci sarà consentita qualche piccola libertà in attesa dei vaccini. Ma noi usciremo… -