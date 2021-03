Parma-Roma oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Il Parma ospita la Roma nel match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. I ducali, penultimi in classifica, vanno a caccia di punti importanti in ottica salvezza. I giallorossi invece vogliono i tre punti per confermarsi al quarto posto, che vale l’accesso alla massima competizione europea per club. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di domenica 14 marzo. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Dazn 1 (canale 209 di Sky), oltre che in streaming sulla piattaforma Dazn per gli abbonati. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ilospita lanel match valevole per la ventisettesima giornata di. I ducali, penultimi in classifica, vanno a caccia di punti importanti in ottica salvezza. I giallorossi invece vogliono i tre punti per confermarsi al quarto posto, che vale l’accesso alla massima competizione europea per club. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di domenica 14 marzo. L’incontro sarà trasmesso intv su1 (canale 209 di Sky), oltre che insulla piattaformaper gli abbonati. SportFace.

