Parma-Roma | le probabili formazioni e dove vedere il match

Al Tardini Parma-Roma si sfidano nel match valido per il 27° turno della Serie A. Le probabili formazioni e dove vedere il match Alle ore 15:00 Parma-Roma si sfidano nel match valido per il 27° turno della Serie A. Nella scorsa giornata gli emiliani hanno pareggiato 3-3 sul campo della Fiorentina, mentre i giallorossi hanno sconfitto di misura il Genoa. In classifica le due squadre lottano per obiettivi diversi. Il Parma, con 16 punti conquistati, lotta per non retrocedere, mentre la Roma, con 50 punti, è in piena lotta per entrare in Champions League. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 15:00, e sarà trasmesso su Dazn e ...

