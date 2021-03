Parma-Roma, dove vederla. Giallorossi per il blitz al Tardini (Di domenica 14 marzo 2021) Fonseca cerca la vittoria in trasferta puntando sugli azzurri Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawi Parma-Roma, dove vederla Parma-Roma, dove vederla Parma-Roma, dove vederla – Dopo la vittoria rotonda contro lo Shakthar Donetsk agli ottavi di finale di Europa League, la Roma prosegue la sua corsa in campionato contro il Parma allo Stadio Tardini. L’avversaria è penultima in classifica con solo sedici punti e non vince una partita in campionato da inizio dicembre a oggi, unica squadra nei primi cinque campionati europei a non riuscire a liberarsi di questo triste primato. Per contro i Giallorossi inseguono con ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 marzo 2021) Fonseca cerca la vittoria in trasferta puntando sugli azzurri Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawi– Dopo la vittoria rotonda contro lo Shakthar Donetsk agli ottavi di finale di Europa League, laprosegue la sua corsa in campionato contro ilallo Stadio. L’avversaria è penultima in classifica con solo sedici punti e non vince una partita in campionato da inizio dicembre a oggi, unica squadra nei primi cinque campionati europei a non riuscire a liberarsi di questo triste primato. Per contro iinseguono con ...

Advertising

RobertoBurioni : Se io da Milano parto per Roma e arrivato a Parma buco uno pneumatico è sfortuna. Se io da Milano parto per Roma e… - DiMarzio : #ASRoma, problema alla coscia per #Smalling: out con il #Parma - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - by_the_pool : RT @infobetting: Pronostici di oggi 14 marzo: Torino-Inter, Parma-Roma, Milan-Napoli, Cagliari-Juventus - infobetting : Pronostici di oggi 14 marzo: Torino-Inter, Parma-Roma, Milan-Napoli, Cagliari-Juventus -