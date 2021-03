Parma-Roma 2-0, diretta: scintille Mancini-Hernani. D' Aversa sostituisce il brasiliano (Di domenica 14 marzo 2021) 72' - Ancora un cambio per il Parma: dentro Grassi fuori Hernani. Il brasiliano aveva appena avuto un duro confronto con Mancini69' - Fallo tattico di Dzeko che blocca una ripartenza... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 marzo 2021) 72' - Ancora un cambio per il: dentro Grassi fuori. Ilaveva appena avuto un duro confronto con69' - Fallo tattico di Dzeko che blocca una ripartenza...

Advertising

RobertoBurioni : Se io da Milano parto per Roma e arrivato a Parma buco uno pneumatico è sfortuna. Se io da Milano parto per Roma e… - DiMarzio : #ASRoma, problema alla coscia per #Smalling: out con il #Parma - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - PagineRomaniste : 76’ - Il tentativo su punizione di Pellegrini si infrange sulla barriera Parma-Roma 2-0 #ASRoma #ParmaRoma #SerieA - romanewseu : #ParmaRoma, entra anche #Reynolds: i giallorossi finalmente scoprono il terzino americano. ??… -