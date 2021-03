Parma-Roma 1-0, diretta: cartellino giallo per Peres. Il brasiliano salterà la gara con il Napoli (Di domenica 14 marzo 2021) 31' - Ammonito Bruno Peres. Il brasiliano era diffidato e quindi salterà la gara contro il Napoli.26' - Dzeko protegge palla ma Bani lo mette giù: calcio di punizione dal... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 marzo 2021) 31' - Ammonito Bruno. Ilera diffidato e quindilacontro il.26' - Dzeko protegge palla ma Bani lo mette giù: calcio di punizione dal...

Advertising

RobertoBurioni : Se io da Milano parto per Roma e arrivato a Parma buco uno pneumatico è sfortuna. Se io da Milano parto per Roma e… - DiMarzio : #ASRoma, problema alla coscia per #Smalling: out con il #Parma - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - siamo_la_Roma : ?? Al 32' ammonito #BrunoPeres ?? Era diffidato e salterà la gara col #Napoli ?? La cronaca di #ParmaRoma #ASRoma - PagineRomaniste : 32’ - Primo cartellino giallo del match: ammonito Bruno Peres per un fallo su Kurtic. Il brasiliano era diffidato,… -