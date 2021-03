Parma | l’asse rumena funziona | il gol firmato Man e Mihaila

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 marzo 2021): per la prima volta da quando Opta raccoglie questo dato, un golda due giocatori della Romania Per la prima volta in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05), un giocatore rumeno (Man) ha fornito un assist per un altro calciatore rumeno () in occasione del gol che ha sbloccato il match del Tardini trae Roma questo pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com