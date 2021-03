Parigi-Nizza 2021 | le pagelle dell’ottava tappa | Roglic sfortunato | Schachmann opportunista

Leggi su oasport

(Di domenica 14 marzo 2021) E’ stata un’ottavaincredibile quella di oggi della. Il dominatore della corsa francese è caduto per ben due volte e, nonostante un inseguimento forsennato, non è riuscito a riprendere le ruote del gruppo tirato dalla Bora-Hansgrohe e l’Astana di Maximiliane Alexander Vlasov. Lo sloveno chilometro dopo chilometro ha visto incredibilmente scivolare via dalle mani il successo che il ciclista tedesco ha colto con grande opportunismo. La vittoria parziale è andata a Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) che si è imposto in volata. LEDELLA OTTAVADELLAMaximilian, voto 9: Voto decisamente alto per la grinta, la voglia e per averci sempre creduto. ...