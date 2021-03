Paratici | ' Orgogliosi di Ronaldo | ce lo teniamo stretto'

(Di domenica 14 marzo 2021) Cagliari e Juventus si stanno riscaldando, il direttore sportivo della Juve, Fabio, commenta le recenti voci che si sono accavallate in questi giorni sue il suo futuro, ai microfoni ...

Cagliari e Juventus si stanno riscaldando, il direttore sportivo della Juve, Fabio, commenta le recenti voci che si sono accavallate in questi giorni su Ronaldo e il suo futuro, ai microfoni di Sky Sport, sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Mi viene da sorridere, non avrei ...Sulla stessa lunghezza d'onda Errepi, che attacca duramente: 'Mesi dietro Reynolds e ora ve lo fate soffiare perché siete degli spilorci? No comment. Devo ricordarvi quanti ...Prima della partita contro il Cagliari, ai microfoni di Sky è intervenuto il ds della Juventus, Paratici, che ha parlato anche di Ronaldo ...