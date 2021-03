“Papà sta picchiando mamma | correte” | da Milano l’sos che salva famiglia napoletana

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E ‘ arrivata dala telefonata d’allarme che ieri pomeriggio ha consentito agli agenti del Commissariato Vicaria Mercato di Napoli di mettere fine un episodio di maltrattamenti in, l’ennesimo è poi emerso, per mano di un pregiudicato che stava scagliando la sua violenza contro la moglie, terrorizzando i figli, uno dei quali, di 12 anni, attanagliato dalla paura, è stato trovato dai poliziotti nel soppalco della sua camera da letto. L’uomo, che ha 51 anni, quando ha visto la Ps è andato in escandescenze e si è ferito. Gli agenti lo hanno arrestato e adesso è in carcere, a Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Quando la sua ira è scattata, in casa c’erano la figlia maggiorenne e incinta della coppia, con suo figlio di appena due anni, che i poliziotti hanno trovato poi casa dei vicini, e ...