Papa Francesco: “Mettere la famiglia al centro dell’attenzione della Chiesa e della società” (Di domenica 14 marzo 2021) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 14 marzo. Il Pontefice: “Dieci anni fa iniziata il sanguinoso conflitto in Siria”. CITTA’ DEL VATICANO – Domenica 14 marzo è ritornato il consueto appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco. Dopo il viaggio in Iraq, il Pontefice si è affacciato alla finestra del suo studio nella quarta domenica di Quaresima. Potrebbe essere l’ultimo appuntamento prima di Pasqua vista la zona rossa nel Lazio. Papa Francesco sulla Siria: “Mettere via le armi e ricucire il tessuto sociale” Papa Francesco si è soffermato sulla Siria a dieci anni dall’inizio del conflitto che “ha causato una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo: un numero imprecisato di morti e feriti, milioni di profughi, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021) L’Angelus didi domenica 14 marzo. Il Pontefice: “Dieci anni fa iniziata il sanguinoso conflitto in Siria”. CITTA’ DEL VATICANO – Domenica 14 marzo è ritornato il consueto appuntamento con l’Angelus di. Dopo il viaggio in Iraq, il Pontefice si è affacciato alla finestra del suo studio nella quarta domenica di Quaresima. Potrebbe essere l’ultimo appuntamento prima di Pasqua vista la zona rossa nel Lazio.sulla Siria: “via le armi e ricucire il tessuto sociale”si è soffermato sulla Siria a dieci anni dall’inizio del conflitto che “ha causato una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo: un numero imprecisato di morti e feriti, milioni di profughi, ...

